27.05.2020 12:56

Минирование под Харьковом: бомб не обнаружено

Полицейские проверили информацию о минировании здания в Харьковской области.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о закладке взрывчатки в помещении учреждения по улице Лермонтова, 7 в поселке Русская Лозовая поступила в полицию 26 мая около 15:40.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали 350 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 15 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.