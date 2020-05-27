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27.05.2020  12:56   

Минирование под Харьковом: бомб не обнаружено

Полицейские проверили информацию о минировании здания в Харьковской области.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о закладке взрывчатки в помещении учреждения по улице Лермонтова, 7 в поселке Русская Лозовая поступила в полицию 26 мая около 15:40.
 
По адресу выезжали следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.
 
Специалисты обследовали 350 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 15 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
 
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Дергачевского отдела полиции.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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