27.05.2020 11:18

В гараже жителя области нашли склад боеприпасов (ФОТО)

Правоохранители изъяли более 100 гильз, 25 снарядов калибра 45 мм, 2 снаряда калибра 40 мм, 77 пуль и около 100 граммов пороха.



// Нацполиция

В Первомайский отдел полиции поступила информация о том, что местный житель в своем гараже хранит взрывчатые вещества и боеприпасы времен Второй мировой войны.



25 мая в ходе проведения досудебного расследования на основании постановления следственного судьи Первомайского районного суда в гараже мужчины работники полиции провели обыск.

Правоохранители изъяли более 100 гильз, 25 снарядов калибра 45 мм, 2 снаряда калибра 40 мм, 77 пуль и около 100 граммов пороха.

После обыска специалисты взрывотехнического управления идентифицировали изъятое как боеприпасы и обезвредили в безопасном месте.



Остальные вещественные доказательства направлены ​​на исследование.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Устанавливаются все обстоятельства преступления и место приобретения боеприпасов. Досудебное следствие продолжается.



