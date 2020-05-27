В гараже жителя области нашли склад боеприпасов (ФОТО)

Правоохранители изъяли более 100 гильз, 25 снарядов калибра 45 мм, 2 снаряда калибра 40 мм, 77 пуль и около 100 граммов пороха.
В Первомайский отдел полиции поступила информация о том, что местный житель в своем гараже хранит взрывчатые вещества и боеприпасы времен Второй мировой войны.
25 мая в ходе проведения досудебного расследования на основании постановления следственного судьи Первомайского районного суда в гараже мужчины работники полиции провели обыск.
Правоохранители изъяли более 100 гильз, 25 снарядов калибра 45 мм, 2 снаряда калибра 40 мм, 77 пуль и около 100 граммов пороха.
После обыска специалисты взрывотехнического управления идентифицировали изъятое как боеприпасы и обезвредили в безопасном месте.
Остальные вещественные доказательства направлены на исследование.
Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Устанавливаются все обстоятельства преступления и место приобретения боеприпасов. Досудебное следствие продолжается.
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