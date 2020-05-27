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27.05.2020  11:18   

В гараже жителя области нашли склад боеприпасов (ФОТО)

Правоохранители изъяли более 100 гильз, 25 снарядов калибра 45 мм, 2 снаряда калибра 40 мм, 77 пуль и около 100 граммов пороха.


// Нацполиция

В Первомайский отдел полиции поступила информация о том, что местный житель в своем гараже хранит взрывчатые вещества и боеприпасы времен Второй мировой войны.

25 мая в ходе проведения досудебного расследования на основании постановления следственного судьи Первомайского районного суда в гараже мужчины работники полиции провели обыск.

Правоохранители изъяли более 100 гильз, 25 снарядов калибра 45 мм, 2 снаряда калибра 40 мм, 77 пуль и около 100 граммов пороха.

После обыска специалисты взрывотехнического управления идентифицировали изъятое как боеприпасы и обезвредили в безопасном месте.

Остальные вещественные доказательства направлены ​​на исследование.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства преступления и место приобретения боеприпасов. Досудебное следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  снаряд, боеприпас, харьков, полиция
 
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