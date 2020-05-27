27.05.2020 09:19

Очередную наркодилершу задержали в Харькове (ФОТО)

Деятельность Интернет-магазина по продаже наркотических средств пресекли правоохранители.



// Нацполиция

Организовала преступный бизнес 23-летняя харьковчанка. По данному факту следователями Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Полицейские провели санкционированные обыски транспортного средства и по месту жительства злоумышленницы. Правоохранители обнаружили и изъяли пакеты с наркотическими и психотропными веществами. Количество и вес устанавливаются. Изъятые вещества направлены на экспертное исследование.

Проводится комплекс мероприятий по установлению реализаторов наркотических веществ, а также источники их поступления злоумышленнице.



В настоящее время решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении в совершении преступления. По санкции статьи ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



