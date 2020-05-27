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27.05.2020  08:40   

Подробности ДТП под Харьковом: автомобиль в кювете, водитель с пассажиром в больнице

Полиция устанавливает обстоятельства аварии в Валковском районе Харьковщины.


// Нацполиция

26 мая около 13:50 в селе Шаровка на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» 38-летний водитель автомобиля «Mercedes» не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и 42-летний пассажир автомобиля. С травмами их доставили в районную больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.



 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ддт, харьков
 
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