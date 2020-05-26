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26.05.2020  18:20   

ДТП: бетономешалка помяла легковушку (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Сокольниках - авария

Здесь на дороге не разъехались легковой автомобиль и цементовоз.

Для легковушки встреча закончиолась печально.

Информации о пострадавших пока нет. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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