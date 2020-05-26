26.05.2020 17:58

В Безлюдовке по время движения загорелась «шестерка» (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле.



// ГСЧС

26 мая в 11:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице Змиевской села Безлюдовка.



Спасатели 11-ДПРЧ ГУ ГСЧС Украины, прибывшие на вызов, установили, что произошло загорание легкового автомобиля ВАЗ-2106. Автомобиль загорелся во время движения.



Пожар был вовремя ликвидирован. Его причина устанавливается.