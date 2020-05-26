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26.05.2020  17:58   

В Безлюдовке по время движения загорелась «шестерка» (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле.


// ГСЧС

26 мая в 11:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице Змиевской села Безлюдовка.

Спасатели 11-ДПРЧ ГУ ГСЧС Украины, прибывшие на вызов, установили, что произошло загорание легкового автомобиля ВАЗ-2106. Автомобиль загорелся во время движения.

Пожар был вовремя ликвидирован. Его причина устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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