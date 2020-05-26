В Безлюдовке по время движения загорелась «шестерка» (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле.
26 мая в 11:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по улице Змиевской села Безлюдовка.
Спасатели 11-ДПРЧ ГУ ГСЧС Украины, прибывшие на вызов, установили, что произошло загорание легкового автомобиля ВАЗ-2106. Автомобиль загорелся во время движения.
Пожар был вовремя ликвидирован. Его причина устанавливается.
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Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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