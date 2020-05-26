26.05.2020 16:37

Угнали авто и продали: предприимчивых патрульных посадили под домашний арест

Суд избрал меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранил от должности двух полицейских, подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством по предварительному сговору группой лиц).



//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что в апреле этого года старший лейтенант и лейтенант Управления патрульной полиции в Харьковской области Департамента патрульной полиции решили завладеть автомобилем «Volkswagen Passat TDI», который был припаркован возле одного из домов в Слободском районе Харькова.

За помощью полицейские обратились к своему знакомому, который имел доступ в эвакуатору. Мужчина загрузил иномарку на эвакуатор и в сопровождении патрульных на служебном «Toyota Prius» отвез легковую машину в пгт Солоницевка. Там он продал Volkswagen знакомому за 700 долларов США.



Часть вырученных денег, а именно 4 тыс. грн, мужчина отдал полицейским.



Двум патрульным полицейским и водителю эвакуатора сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством по предварительному сговору группой лиц).



Патрульные отстранены от должности, им избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в Полтаве, оперативное сопровождение - Харьковское управление ДВБ Национальной полиции Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.