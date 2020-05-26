26.05.2020 16:49

Нарубмлм на 600 тысяч: черные лесорубы предстанут перед судом

Правоохранители сообщили о подозрении.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, группа лиц в период с декабря 2019 по февраль 2020 года осуществляла незаконную порубку деревьев на территории сел Пархомовка и Степное Краснокутского района.

Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму свыше 600 000 гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1, 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины, осуществляется следователями СО Дергачевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры Харьковской области.

В рамках уголовного производства правоохранители 26 мая провели 4 обыски по месту жительства правонарушителей, в ходе которых следователи изъяли средства и орудия совершения преступления.

В настоящее время в совершении уголовного преступления обоснованно подозревается шесть жителей Краснокутского района в возрасте от 22 до 40 лет, устанавливаются другие возможные участники незаконной деятельности.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Расследование продолжается.