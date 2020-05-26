26.05.2020 16:49
Нарубмлм на 600 тысяч: черные лесорубы предстанут перед судом
Правоохранители сообщили о подозрении.
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, группа лиц в период с декабря 2019 по февраль 2020 года осуществляла незаконную порубку деревьев на территории сел Пархомовка и Степное Краснокутского района.
Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму свыше 600 000 гривен.
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1, 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины, осуществляется следователями СО Дергачевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры Харьковской области.
В рамках уголовного производства правоохранители 26 мая провели 4 обыски по месту жительства правонарушителей, в ходе которых следователи изъяли средства и орудия совершения преступления.
В настоящее время в совершении уголовного преступления обоснованно подозревается шесть жителей Краснокутского района в возрасте от 22 до 40 лет, устанавливаются другие возможные участники незаконной деятельности.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Расследование продолжается.