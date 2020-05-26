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26.05.2020  16:09   

Организованную группу закладчиков разоблачили в Харькове (ФОТО)

Трое злоумышленников минимум полгода сбывали каннабис по почте и через «закладки» на территории Харькова и области.


// Нацполиция

Наладил криминальный бизнес с четким распределением ролей всех членов группы 28-летний харьковчанин. Мужчина заказывал наркотики крупными оптовыми партиями в интернет-магазине. «Товар» получал по почте под видом бытовых товаров, вещей, игрушек. Участники группы фасовали наркотики и мелким оптом с помощью мессенджера Telegram сбывали его по цене от 350 гривен за 1 грамм.

24-летний соучастник фасовал товар и отправлял потребителям почтовыми отправлениями. 21-летний парень делал «закладки».

О преступной деятельности троицы правоохранителям стало известно в январе текущего года. Во время документирования преступления полицейские установили личности организаторов Интернет-магазина. Для конспирации злоумышленники использовали электронные кошельки различных платежных систем, для вывода денежных средств – банковские карточки разных банков Украины. Кроме того, они постоянно меняли номера мобильных телефонов и мобильные терминалы.

По данному факту Харьковским отделом полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно со следователями Харьковского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6 провели ряд одновременных обысков.

По месту жительства 28-летнего организатора преступной группы правоохранители изъяли два мобильных телефона, «привязаных» к электронным кошелькам, банковские карточки, 15 сим-карт различных мобильных операторов, мобильный телефон с аккаунтом Интернет-магазина, перепиской с покупателями, фотографиями мест и адресов «закладок» и тому подобное.



У соучастников преступления изъяты банковские карточки, мобильные телефоны, электронные весы, наркотические средства.

По результатам проведенных мероприятий деятельность вышеуказанного Интернет-магазина полностью блокирована.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам и сообщения им о подозрении в совершении преступления. С санкции статьи им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, харьков, закладка, интернет-магазин
 
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