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26.05.2020  14:34   

Нарушителя с женской одеждой задержали на границе (ФОТО)

Пограничники обнаружили нарушителя у границы с Россией.


// Facebook

В понедельник пограничники Харьковского отряда предотвратили перемещение товаров народного потребления из Украины в Россию в обход установленных пунктов пропуска.

Нарушитель на автомобиле «BMW» подъехал к государственной границе недалеко от населенного пункта Нескучное. Правоохранители обнаружили его с помощью камер видеонаблюдения и сразу приняли меры по задержанию.

Как выяснилось впоследствии, он пытался незаконно переместить в соседнюю страну женскую одежду. Правонарушителем оказался гражданин Украины, которого ранее уже задерживали и привлекали к административной ответственности.



И на этот раз мужчину задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За нарушение пограничного режима и попытку незаконного пересечения государственной границы его в очередной раз привлекут к административной ответственности. Дальнейшую его судьбу решит суд.

Обнаруженный товар, оцененный в 16 000 гривен, передан представителям таможенной службы.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  нарушитель, пограничники, харьков
 
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