ДТП: автопоцелуй в филейную часть гордости немецкого автопрома (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы
Как информируют пользователи соцсети, на Героев Сталинграда - ДТП.
Здесь, в районе кинотеатра Салют, BMW крепко догнали сзади.
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Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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