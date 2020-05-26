Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: автопоцелуй в филейную часть гордости немецкого автопрома (ВИДЕО)
26.05.2020  14:49   

ДТП: автопоцелуй в филейную часть гордости немецкого автопрома (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Героев Сталинграда - ДТП.

Здесь, в районе кинотеатра Салют, BMW крепко догнали сзади.

Подробностей пока нет.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.05 Криминал и происшествия ДТП: легковушка догнала фуру 26.05 Криминал и происшествия Тройное ДТП пол Харьковом: информация полиции (ФОТО) 26.05 Криминал и происшествия В частном секторе Харькова пострадал мотоциклист
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 