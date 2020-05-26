26.05.2020 13:32

Полтора миллиона за строительство военных казарм нечестный подрядчик положил в карман (ФОТО)

Бывший директор одного из предприятий завладел бюджетными средствами при выполнении работ по строительству казарм улучшенной планировки для военных в городе Чугуеве.



// Нацполиция

Сумма нанесенного государству ущерба составила почти 1,5 миллиона гривен.



Незаконную деятельность задокументировали следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ.



По данным следствия, директор предприятия-подрядчика внес в акты приема выполненных строительных работ недостоверные данные о цене материалов. На самом деле при строительстве использовались строительные материалы, приобретенные по более низким ценам.



Вследствие неправомерных действий злоумышленника почти 1,5 миллиона гривен из бюджета Министерства обороны Украины были избыточно перечислены на расчетный счет предприятия-подрядчика.





Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает от 7 до 12 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона.