26.05.2020 12:01

Под Харьковом женщина прогорела на продаже наркотиков (ФОТО)

41-летняя жительница Красноградского района организовала незаконный бизнес по продаже наркотических средств.



// Нацполиция

В конце 2019 года сотрудники криминальной полиции Красноградского отдела полиции получили информацию о том, что 41-летняя жительница села Песчанка хранит наркотические средства и осуществляет продажу наркотиков через Интернет-сайт.

Женщина рекламировала свой Интернет-магазин, указывая его адрес на стенах зданий и сооружений. Сейчас деятельность данного сайта ликвидирована.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что используя интернет-адрес, злоумышленница принимала заказы, паковала дозы, делала фото «закладок» и размещала их в чат-ботах по сбыту наркотиков. Деньги, полученные на электронные кошельки, в дальнейшем выводила через банковские карточки.



В ходе санкционированного обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские задержали 47-летнего покупателя. У мужчины обнаружили 5 пакетов с метадоном. Во время дальнейшего обыска правоохранители изъяли электронные весы, банковскую карточку, мобильные телефоны и около 15 граммов метадона, расфасованного в 21 пакет.





Женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении злоумышленницы меры пресечения.