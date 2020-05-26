Драка иностранцев на Научной: пострадавший с ножевым ранением в больнице (ВИДЕО)

Массовая драка, произошедшая вечером 25 мая на проспекте Науки, завершилась ранением одного из участников и задержанием иностранца.
Полицейские установили, что около одиннадцати часов вечера у входа в метро произошел конфликт между мужчинами. В результате происшествия один из участников получил ножевое ранение. Полицейские задержали и доставили в отдел полиции 21-летнего гражданина Ливии.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины конфликта.
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Синоптики обещают дождь. Во второй половине дня осадки усилятся и не прекратятся до самого вечера.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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