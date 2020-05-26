26.05.2020 11:28

На харьковской ферме обнаружили рабов: открыто уголовное дело (ВИДЕО, ФОТО)

56-летний мужчина и 60-летняя женщина занимались вербовкой и перемещением лиц для дальнейшей эксплуатации в виде принудительного труда на собственном фермерском хозяйстве.



// Нацполиция

Незаконные действия злоумышленники осуществляли на территории собственного фермерского хозяйства, которое занимается разведением крупного рогатого скота в селе Малая Рогань в Харьковской области.



Они организовали поиск и подбор работников - лиц с уязвимым положением, принуждали их к труду и удерживали с помощью долговой кабалы из-за систематического наложения штрафов за невыполнение отдельных работ, а также с помощью психологического или физического воздействия.



В ходе обысков правоохранители обнаружили 9 человек, которые подвергались принудительному труду, проживали в ужасных условиях и не получали заработную плату.

Среди них три женщины, пятеро мужчин и одна несовершеннолетняя.

На ферме работники ухаживали за домашними животными, среди которых было более чем 80 голов крупного рогатого скота.





Полицейские изъяли черновые записи с, казалось бы, выплаченными денежными средствами за выполненную работу и с отметками о долгах за неоплаченную работу, долговые записки работников работодателям за получение пищи и напитков, сигарет, оригиналы документов, подтверждающих личность работников, работающих в настоящее время и которые работали ранее, видеорегистратор, учредительные документы фермерского хозяйства, мобильные телефоны.





Также у 56-летнего мужчины были обнаружены более 60 патронов, предмет, похожий на дымовую шашку и предмет, похожий на запал с надписью УЗРГМ-2.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области по материалам Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области проводят досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.





Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, и граждане, которые также пострадали от противоправной деятельности фермеров. Решается вопрос о сообщение правонарушителям о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового. Досудебное расследование продолжается.



