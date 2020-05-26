Главная Новости Криминал и происшествия В частном секторе Харькова пострадал мотоциклист
26.05.2020  10:53   

В частном секторе Харькова пострадал мотоциклист

Авария произошла на Карачевском шоссе.


// Патрульная полиция

25 мая около 12:30 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на Карачевском шоссе, 59.

Участниками столкновения стали автомобиль Nissan и мотоцикл, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Водителя мотоцикла медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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