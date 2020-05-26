26.05.2020 10:53

В частном секторе Харькова пострадал мотоциклист

Авария произошла на Карачевском шоссе.



// Патрульная полиция

25 мая около 12:30 патрульные получили сообщение о ДТП с травмированными на Карачевском шоссе, 59.



Участниками столкновения стали автомобиль Nissan и мотоцикл, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



Водителя мотоцикла медики госпитализировали в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.