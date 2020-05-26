Главная Новости Криминал и происшествия В ближних пригородах Харькова взрывотехники продолжают обезвреживать гранаты
26.05.2020  10:18   

В ближних пригородах Харькова взрывотехники продолжают обезвреживать гранаты

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в сутки разминировали 10 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.


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25 мая пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Работы по разминированию проводились в Харьковском, Чугуевском, Змиевском, Балаклейском и Изюмском районах области. 

Всего было уничтожено 10 боеприпасов, из которых 2 артснаряда, 6 минометных мины и 2 гранаты Ф-1.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  взрывотехники, харьков, разминирование, снаряд, мины
 
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