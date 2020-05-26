В ближних пригородах Харькова взрывотехники продолжают обезвреживать гранаты

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в сутки разминировали 10 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
25 мая пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили работы по обследованию территории области для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Работы по разминированию проводились в Харьковском, Чугуевском, Змиевском, Балаклейском и Изюмском районах области.
Всего было уничтожено 10 боеприпасов, из которых 2 артснаряда, 6 минометных мины и 2 гранаты Ф-1.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.
Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. И вам окажутся по плечу любые достижения!
Синоптики обещают дождь. Во второй половине дня осадки усилятся и не прекратятся до самого вечера.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
влажность:
давление:
ветер: