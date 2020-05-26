26.05.2020 09:51

На Харьковщине полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП (ФОТО)

В результате аварии погиб 75-летний водитель легковушки.



://hk.npu.gov.ua

Сообщение о происшествии поступило в Лозовской отдел полиции 25 мая в 14:40.

Предварительно установлено, что на автодороге «Мерефа-Павлоград» между поселками Новая Ивановка и Мальцевское Лозовского района 75-летний водитель автомобиля «Kia» не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате произошло опрокидывание транспортного средства. 75-летний житель Днепропетровской области погиб на месте аварии.

Информация внесена в Единый учет Лозовского отдела полиции. Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.