26.05.2020 08:29

На Харьковщине сообщили о подозрении владельцу наркопритонов

О поимке преступника сообщили в Первомайском отделе полиции ГУ ЧП Украины в Харьковской области.



://hk.npu.gov.ua

В райотделе напомнили, что в апреле в отдел полиции поступила оперативная информация о том, что житель города Первомайский устроил у себя дома наркопритон.

Во время обыска в помещении находился житель города, которому злоумышленник предоставлял свою квартиру для изготовления и употребления наркотических средств. В самой квартире обнаружили и изъяли емкость с семенами мака, использованные шприцы и бутылки с жидкостью темного цвета.

Вещественные доказательства направлены на исследование. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является опием ацетилированным.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Материалы уголовного производства направлены в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.