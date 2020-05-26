26.05.2020 09:17

Наездник «во хмелю» экстремально запарковался в дерево на ХТЗ

Приняв десятикратную к разрешенной норме алкоголя дозу, водитель старенькой Ауди решил покрасоваться перед парикмахерской.



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По данным полиции, авария произошла днем 25 мая на проспекте Архитектора Алешина, 12. По предварительной информации, водитель Audi 80 не справился с управлением.

Во время общения с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Результат на "Драгере" показал 2.15 промилле (норма - 0,2 прмилле).

Водитель предложил инспекторам взятку в размере 1 000 гривен. Патрульные отказались.

Водителя задержали. Следственные действия продолжаются. «Щедрость» выпивохи может грозить ему реальным сроком за попытку дачи взятки.