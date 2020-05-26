Наездник «во хмелю» экстремально запарковался в дерево на ХТЗ

Приняв десятикратную к разрешенной норме алкоголя дозу, водитель старенькой Ауди решил покрасоваться перед парикмахерской.
По данным полиции, авария произошла днем 25 мая на проспекте Архитектора Алешина, 12. По предварительной информации, водитель Audi 80 не справился с управлением.
Во время общения с водителем инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Результат на "Драгере" показал 2.15 промилле (норма - 0,2 прмилле).
Водитель предложил инспекторам взятку в размере 1 000 гривен. Патрульные отказались.
Водителя задержали. Следственные действия продолжаются. «Щедрость» выпивохи может грозить ему реальным сроком за попытку дачи взятки.
Если вы затеваете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. И вам окажутся по плечу любые достижения!
Синоптики обещают дождь. Во второй половине дня осадки усилятся и не прекратятся до самого вечера.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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