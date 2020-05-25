Главная Новости Криминал и происшествия Пьяное ДТП: разбил легковушку, врезавшись в дерево (ФОТО, ВИДЕО)
25.05.2020  18:59   

Пьяное ДТП: разбил легковушку, врезавшись в дерево (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на ХТЗ - авария.

Здесь, на Архитектора Алешина, произошло пьяное ДТП.

Автомобилист разбил машину, въехав в дерево.

Подробностей пока нет.  

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, врезался в дерево, пьяная авария
 
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