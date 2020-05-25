25.05.2020 18:26

Захватил участок и построил дом и обеспечил себе казенное жилье за решеткой

Приговор вынесен- 3 года и 5 месяцев тюрьмы.



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Приговором Близнюковского районного суда Харьковской области ранее судимый житель Лозовой признан виновным и приговорен к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы по ч. 2 ст. 197-1 УК Украины (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство в охранной зоне).

По информации начальника управления прокуратуры Харьковской области Татьяны Сотниковой, 47-летний неработающий житель г. Лозовая, имея непогашенную и неснятую судимость, в августе 2017 незаконно самовольно занял земельный участок в охраняемой зоне. Мужчина построил одноэтажное сооружение на земельном участке, находящемся в аренде постороннего лица, в прибрежной защитной полосе на расстоянии около 16 м от зеркала водоема, вопреки требованиям действующего законодательства, а именно ст. 60, 61 Земельного кодекса Украины и ст. 87, 88, 89 Водного кодекса Украины, регламентирующих приобретения и реализации права на землю и устанавливают ограничения о запрете строительства в прибрежных защитных полосах вдоль рек, вокруг водоемов и на островах, любых сооружений (кроме гидротехнических, навигационного назначения, гидрометрических и линейных ).

Во время судебного следствия подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном.

Справка: приговор суда не вступил в силу, поскольку не истекло время на его апелляционное обжалование.