25.05.2020 15:22

Хитрому дельцу пришлось возвратить два гектара земли

Прокуратурой в Харьковской области обеспечено выполнение решения суда, которым государству возвращена земля стоимостью около 800 тысяч гривен.



//pravda.com.ua

Дергачевской местной прокуратурой Харьковской области обеспечено выполнение решения суда и возвращен в государственную собственность земельный участок общей площадью 2 га и стоимостью около 800 тыс. грн.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в течение 2017 физическим лицом повторно использовано право на бесплатную приватизацию земли одной категории на территории одного из сельских советов Золочевского района Харьковской области.

В результате главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, передан в частную собственность земельный участок государственной собственности.

В настоящее время местной прокуратурой обеспечено обновление интересов государства.