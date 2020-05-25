Хитрому дельцу пришлось возвратить два гектара земли

Прокуратурой в Харьковской области обеспечено выполнение решения суда, которым государству возвращена земля стоимостью около 800 тысяч гривен.
Гороскоп на понедельник, 25 мая 2020 года, советует некоторым знакам Зодиака полагаться на трезвое мышление, а также не сдаваться и верить в себя.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Сохранится высокая пожарная опасность
Профессиональный праздник филолога касается многих специалистов, включая преподавателей, литературоведов, корректоров, библиотекарей.
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