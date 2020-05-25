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25.05.2020  15:22   

Хитрому дельцу пришлось возвратить два гектара земли

Прокуратурой в Харьковской области обеспечено выполнение решения суда, которым государству возвращена земля стоимостью около 800 тысяч гривен.


//pravda.com.ua
Дергачевской местной прокуратурой Харьковской области обеспечено выполнение решения суда и возвращен в государственную собственность земельный участок общей площадью 2 га и стоимостью около 800 тыс. грн.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, в течение 2017 физическим лицом повторно использовано право на бесплатную приватизацию земли одной категории на территории одного из сельских советов Золочевского района Харьковской области.
 
В результате главным управлением Госгеокадастра в Харьковской области, вопреки требованиям Земельного кодекса Украины, передан в частную собственность земельный участок государственной собственности.
 
В настоящее время местной прокуратурой обеспечено обновление интересов государства.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, возврат земли, харьков
 
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