Спасатели потушили летний душ и не дали загореться хозяйскому дому (ФОТО)

Купянск: спасатели ликвидировали пожар в летней кухне и предотвратили распространение пламени на жилой дом.
24 мая в 13:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: г. Купянск, ул. Швейная, 42.
На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 44-й Государственного пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент прибытия горели деревянные конструкции крыши летней кухни и деревянный летний душ. Площадь пожара составила около 10 кв.м.
В 14:01 спасатели локализовали пожар, 14:30 полностью его ликвидировали. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
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