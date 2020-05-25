25.05.2020 11:55

Спасатели потушили летний душ и не дали загореться хозяйскому дому (ФОТО)

Купянск: спасатели ликвидировали пожар в летней кухне и предотвратили распространение пламени на жилой дом.



://kh.dsns.gov.ua

24 мая в 13:51 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по адресу: г. Купянск, ул. Швейная, 42.

На место происшествия немедленно выехал дежурный караул 44-й Государственного пожарно-спасательной части на автоцистерне. На момент прибытия горели деревянные конструкции крыши летней кухни и деревянный летний душ. Площадь пожара составила около 10 кв.м.

В 14:01 спасатели локализовали пожар, 14:30 полностью его ликвидировали. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.