Главная Новости Криминал и происшествия Копы оперативно разыскали 13-летнего подростка, который убежал из дома
25.05.2020  10:40   

Копы оперативно разыскали 13-летнего подростка, который убежал из дома

Сотрудники ювенальной превенции вместе с полицейскими устанавливают причины побега несовершеннолетнего из дома в Харьковской области


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По данным силового ведомства, вечером 24 мая в Змиевской отдел полиции поступило обращение о том, что вечером 23 мая из дома ушел в неизвестном направлении 13-летний парень и не вернулся.

В течение часа правоохранители установили местонахождение парня и вернули его к семье.

В настоящее время проводится проверка причин бегства парня и устанавливаются условия его проживания.

Источник:   Ювенальная превенция ГУНП в Харьковской области
 Тэги:  побег, подросток, хароьков, полиция, розыск
 
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