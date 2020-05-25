25.05.2020 10:40

Копы оперативно разыскали 13-летнего подростка, который убежал из дома

Сотрудники ювенальной превенции вместе с полицейскими устанавливают причины побега несовершеннолетнего из дома в Харьковской области



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По данным силового ведомства, вечером 24 мая в Змиевской отдел полиции поступило обращение о том, что вечером 23 мая из дома ушел в неизвестном направлении 13-летний парень и не вернулся.

В течение часа правоохранители установили местонахождение парня и вернули его к семье.

В настоящее время проводится проверка причин бегства парня и устанавливаются условия его проживания.