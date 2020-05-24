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24.05.2020  17:06   

На Харьковщине интернациональный дует пытался тайком сбежать в Россию

Харьковский пограничный отряд продолжает принимать системные меры по поддержанию режима государственной границы на участке ответственности.


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Днями, неподалеку от госграницы в районе железнодорожной станции Тополи, что в Двуречанском районе пограничники задержали гражданина Узбекистана и гражданина Украины.
Нарушители в пешем порядке пытались незаконно пересекли российско-украинскую границу с территории Украины на территорию России вне установленных пунктов пропуска.
Криминальная пара задержана для выяснения всех обстоятельств правонарушения.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины им грозит административная ответственность.
Их дальнейшую судьбу решит суд.
Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничник, харьков, контроль, деньги, контрабанда
 
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