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24.05.2020  16:15   

В харьковские суды с начала карантина не допустили несколько сот больных посетителей

Максимум с признаками ОРВИ не допущено в судебные учреждения города Киева, Киевской и Харьковской областей.


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С начала введения карантинных мероприятий сотрудники Службы судебной охраны не допустили в суды 1002 посетителя с повышенной температурой тела и имеющимися признаками респираторных заболеваний.

Об этом «ЗиБ» сообщили в пресс-службе ССО.

В условиях действия карантинных мероприятий и ограничений сотрудники Службы судебной охраны проводят температурный скрининг их работникам и посетителям судебных учреждений. 

За это время судебные охранники проверили почти 317,5 тыс. Человек. 1002 посетителям с признаками ОРВИ было отказано в допуске к судам и предложено обратиться к врачам. На двух посетителей, которые отказались соблюдать карантинных мероприятий и одеть защитные маски, составлены административные материалы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Максимум с признаками ОРВИ не допущено в судебные учреждения города Киева, Киевской и Харьковской областей.

Судебные охранники несут службу в защитных масках, очках и перчатках, а каждый пункт пропуска обеспечен средствами для дезинфекции рук и предметов.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, доставка, продуктов, группа риска
 
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