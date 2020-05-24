В харьковские суды с начала карантина не допустили несколько сот больных посетителей

С начала введения карантинных мероприятий сотрудники Службы судебной охраны не допустили в суды 1002 посетителя с повышенной температурой тела и имеющимися признаками респираторных заболеваний.

Об этом «ЗиБ» сообщили в пресс-службе ССО.

В условиях действия карантинных мероприятий и ограничений сотрудники Службы судебной охраны проводят температурный скрининг их работникам и посетителям судебных учреждений.

За это время судебные охранники проверили почти 317,5 тыс. Человек. 1002 посетителям с признаками ОРВИ было отказано в допуске к судам и предложено обратиться к врачам. На двух посетителей, которые отказались соблюдать карантинных мероприятий и одеть защитные маски, составлены административные материалы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Максимум с признаками ОРВИ не допущено в судебные учреждения города Киева, Киевской и Харьковской областей.