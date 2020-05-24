24.05.2020 13:31

Харьковский район: пожарные спасли из пылающей кухни двух человек

24 мая в 4:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в летней кухне на частном дворе по адресу: Харьковский район, поселок Рай-Еленовка, ул. Степная, 10.



://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия выехали 2 отделения Службы спасения на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей деревянная частная застройка горела почти вся. Площадь пожара составляла около 20 кв.м. Спасатели немедленно пошли в разведку и вытащили из очага пожара двух человек: 48-летнего мужчину и женщину, возраст которой сейчас выясняется. Спасенных вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

В 4:44 огонь локализовали, а в 5:57 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.