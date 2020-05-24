Харьковский район: пожарные спасли из пылающей кухни двух человек

24 мая в 4:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в летней кухне на частном дворе по адресу: Харьковский район, поселок Рай-Еленовка, ул. Степная, 10.
К месту происшествия выехали 2 отделения Службы спасения на автоцистернах.
На момент прибытия спасателей деревянная частная застройка горела почти вся. Площадь пожара составляла около 20 кв.м. Спасатели немедленно пошли в разведку и вытащили из очага пожара двух человек: 48-летнего мужчину и женщину, возраст которой сейчас выясняется. Спасенных вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.
В 4:44 огонь локализовали, а в 5:57 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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