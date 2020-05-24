Главная Новости Криминал и происшествия Харьковский район: пожарные спасли из пылающей кухни двух человек
24.05.2020  13:31   

Харьковский район: пожарные спасли из пылающей кухни двух человек

24 мая в 4:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в летней кухне на частном дворе по адресу: Харьковский район, поселок Рай-Еленовка, ул. Степная, 10.


://kh.dsns.gov.ua

К месту происшествия выехали 2 отделения Службы спасения на автоцистернах. 

На момент прибытия спасателей деревянная частная застройка горела почти вся. Площадь пожара составляла около 20 кв.м. Спасатели немедленно пошли в разведку и вытащили из очага пожара двух человек: 48-летнего мужчину и женщину, возраст которой сейчас выясняется. Спасенных вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

В 4:44 огонь локализовали, а в 5:57 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.05 Криминал и происшествия Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле на Салтовке 23.05 Криминал и происшествия Барвенковский район: вместе с домом сгорел 74-летний мужчина 23.05 Криминал и происшествия В Харькове загорелся жилой дом
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 