Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле на Салтовке

23 мая в 9:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе по адресу: г.. Харьков, ул. Салтовское Шоссе, 250а. Горел автомобиль «Део Ланос».
К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек на площади 2 кв.м.
В 9:53 пожар был локализован, а в 10:26 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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