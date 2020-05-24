24.05.2020 13:04

Спасатели ликвидировали пожар в автомобиле на Салтовке

23 мая в 9:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе по адресу: г.. Харьков, ул. Салтовское Шоссе, 250а. Горел автомобиль «Део Ланос».



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К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел моторный отсек на площади 2 кв.м.

В 9:53 пожар был локализован, а в 10:26 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.