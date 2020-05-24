«Opel» не удержал левый хук от «Hyundai» (ФОТО)

В дтп пострадали пассажирка и один из водителей.
Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Hyundai" и "Opel" произошла 23 мая около 17:20 на улице Харьковской в поселке Печенеги. В результате столкновения легковушек телесные повреждения получили 56-летний водитель «Opel» и 45-летняя пассажирка с транспортного средства "Hyundai". Пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Печенежского отделение полиции. Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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