24.05.2020 12:21

«Opel» не удержал левый хук от «Hyundai» (ФОТО)

В дтп пострадали пассажирка и один из водителей.



://hk.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Hyundai" и "Opel" произошла 23 мая около 17:20 на улице Харьковской в ​​поселке Печенеги. В результате столкновения легковушек телесные повреждения получили 56-летний водитель «Opel» и 45-летняя пассажирка с транспортного средства "Hyundai". Пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Печенежского отделение полиции. Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.