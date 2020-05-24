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24.05.2020  12:21   

«Opel» не удержал левый хук от «Hyundai» (ФОТО)

В дтп пострадали пассажирка и один из водителей.


://hk.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "Hyundai" и "Opel" произошла 23 мая около 17:20 на улице Харьковской в ​​поселке Печенеги. В результате столкновения легковушек телесные повреждения получили 56-летний водитель «Opel» и 45-летняя пассажирка с транспортного средства "Hyundai". Пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений Печенежского отделение полиции. Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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