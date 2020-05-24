24.05.2020 11:45

В ДТП под Харьковом серьезно пострадали дети

В Харьковском районе полиция выясняет обстоятельства аварии.



://hk.npu.gov.ua

Информация о столкновении двух автомобилей "Daewoo Lanos" на трассе в поселке Рогань поступила в полицию 23 мая в 12:36. Вследствие ДТП в больницу Харькова госпитализированы двое пассажиров - девочка 7 лет и мальчик в возрасте 1 год и 11 месяцев - с одной машины и 41-летний пассажир - с другого транспортного средства.

Осмотр места происшествия продолжается.

Сообщение зарегистрировано в Едином реестре учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции.