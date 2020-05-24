24.05.2020 11:11

Малолетние вандалы развлекались под Харьковом, разрушая кресты на могилах (ФОТО)

По предварительным данным, к совершению преступления причастны дети в возрасте от 6 до 11 лет.



://hk.npu.gov.ua

Сообщение о том, что подростки повалили памятники на кладбище в поселке Слобожанское Змиевского района поступило в полицию 22 мая около 19:00 от местной жительницы.

65-летняя гражданка пришла на могилу сына и через некоторое время услышала шум. После этого она увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил. Малолетние заметили женщину и скрылись.

Заявительница пошла за детьми и у подъезда одного из домов поселка поговорила с ними о их поступоке. После чего она позвонила на спецлинию "102".

В ходе проверки полицейские установили, что участниками события являются два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом.

Следователями Змиевского отдела полиции сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения.

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