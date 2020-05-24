Главная Новости Криминал и происшествия Малолетние вандалы развлекались под Харьковом, разрушая кресты на могилах (ФОТО)
24.05.2020  11:11   

Малолетние вандалы развлекались под Харьковом, разрушая кресты на могилах (ФОТО)

По предварительным данным, к совершению преступления причастны дети в возрасте от 6 до 11 лет.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о том, что подростки повалили памятники на кладбище в поселке Слобожанское Змиевского района поступило в полицию 22 мая около 19:00 от местной жительницы. 

65-летняя гражданка пришла на могилу сына и через некоторое время услышала шум. После этого она увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил. Малолетние заметили женщину и скрылись. 

Заявительница пошла за детьми и у подъезда одного из домов поселка поговорила с ними о их поступоке. После чего она позвонила на спецлинию "102". 

В ходе проверки полицейские установили, что участниками события являются два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. Также устанавливается причастность к совершению преступления 9-летней девочки, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом. 

Следователями Змиевского отдела полиции сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 7 лет тюремного заключения. 

 ,

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  вандал, кладбище, следствие, харьковщина, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.05 Криминал и происшествия Второй день подряд: в Харькове снова облили краской памятник Жукову (ФОТО, ОБНОВЛЕНО) 14.05 Криминал и происшествия Харківська кіберполіція розшукала молодих людей, які зламали автомат «Е-ticket» 16.04 Криминал и происшествия Грабителей могил задержали под Харьковом (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 