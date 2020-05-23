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23.05.2020  19:32   

Барвенковский район: вместе с домом сгорел 74-летний мужчина

23 мая в 6:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: с. Новопавловка, ул. Центральная, 46, Барвенковского района, Харьковской области.


://kh.dsns.gov.ua

К месту вызова прибыло отделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен жилой дом. Площадь пожара составляла около 100 кв.м. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело владельца квартиры, мужчины 1946 г.р.

В 08:00 пожар был локализован, а в 11:25 полностью ликвидирован.

Причина и ущерб пожара устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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