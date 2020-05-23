Барвенковский район: вместе с домом сгорел 74-летний мужчина

23 мая в 6:53 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: с. Новопавловка, ул. Центральная, 46, Барвенковского района, Харьковской области.
К месту вызова прибыло отделение Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистерне. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен жилой дом. Площадь пожара составляла около 100 кв.м. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело владельца квартиры, мужчины 1946 г.р.
В 08:00 пожар был локализован, а в 11:25 полностью ликвидирован.
Причина и ущерб пожара устанавливаются.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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