В результате лобовой атаки пострадали пассажиры одного из авто

В центре Харькова в результате ДТП пострадали два человека, которых госпитализировали медики.
В центре Харькова произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По информации ведомства, на улице Данилевского, 6 столкнулись автомобили Hyundai и Ford. В результате ДТП травмы получили два пассажира “корейца”, их доставили в больницу.
На место аварии вызвали следственно-оперативную группу.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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