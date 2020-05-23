23.05.2020 16:21

В результате лобовой атаки пострадали пассажиры одного из авто

В центре Харькова в результате ДТП пострадали два человека, которых госпитализировали медики.



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В центре Харькова произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По информации ведомства, на улице Данилевского, 6 столкнулись автомобили Hyundai и Ford. В результате ДТП травмы получили два пассажира “корейца”, их доставили в больницу.

На место аварии вызвали следственно-оперативную группу.