Главная Новости Криминал и происшествия В результате лобовой атаки пострадали пассажиры одного из авто
23.05.2020  16:21   

В результате лобовой атаки пострадали пассажиры одного из авто

В центре Харькова в результате ДТП пострадали два человека, которых госпитализировали медики.


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В центре Харькова произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. 

По информации ведомства, на улице Данилевского, 6 столкнулись автомобили Hyundai и Ford. В результате ДТП травмы получили два пассажира “корейца”, их доставили в больницу. 

На место аварии вызвали следственно-оперативную группу. 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  авария, полиция, харьков
 
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