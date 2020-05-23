Главная Новости Криминал и происшествия Наездник на Mitsubishi Lancer сделал эффектный кульбит на Веснина
23.05.2020  11:14   

Наездник на Mitsubishi Lancer сделал эффектный кульбит на Веснина

В результате трюка пострадала только техника.


://t.me

Mitsubishi Lancer X врезался в бордюр на Журавлёвском спуске и перевернулся. 

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла ночью 23 мая. От удара у машины сплющило капот.  Пострадавших нет.

Информация уточняется.

Источник:   sq
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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