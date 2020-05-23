Наездник на Mitsubishi Lancer сделал эффектный кульбит на Веснина

В результате трюка пострадала только техника.
Mitsubishi Lancer X врезался в бордюр на Журавлёвском спуске и перевернулся.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, авария произошла ночью 23 мая. От удара у машины сплющило капот. Пострадавших нет.
Информация уточняется.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
Ясной погодой нас этот день не порадует - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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