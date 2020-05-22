22.05.2020 19:29

Убытки - более 3 миллионов: чиновник ждет суда

Сообщено о подозрении старшему государственному исполнителю Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.



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Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 сообщено о подозрении старшему госисполнителю Восточного межрегионального управления Министерства юстиции в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 УК Украины (злоупотребление своими полномочиями государственным исполнителем с целью получения неправомерной выгоды, если это повлекло тяжкие последствия интересам государства).

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, в ходе досудебного расследования установлено, что старший государственный исполнитель Восточного межрегионального управления Министерства юстиции, злоупотребляя своими полномочиями, обратил взыскание на нежилые помещения общей площадью свыше 5 тыс. кв. м, которые находились в хозяйственном ведении государственного научно-исследовательского института и находились в собственности Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В дальнейшем указанные помещения реализовано путем проведения электронных торгов в пользу одного из обществ с ограниченной ответственностью и физического лица, что противоречит нормам действующего законодательства, в частности Закона Украины «О введении моратория на принудительную реализацию имущества».

Общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет почти 3 млн 300 тыс. грн.

В ходе досудебного расследования, постановлениями следователя судьи Киевского районного суда. Харькова наложен арест на указанные нежилые помещения с целью возмещения причиненных убытков.

Досудебное расследование осуществляет Киевский отдел полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение — УСБУ в Харьковской области.

Сейчас подозреваемый находится под ночным домашним арестом. Решается вопрос о его отстранении от занимаемой должности и наложении ареста на его имущество.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.