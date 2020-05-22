22.05.2020 16:49
Сбежала и пряталась в Днепре: разыскали 17-летнюю беглянку
Пропавшую девушку вернули в семью копы и волонтеры.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 мая 2020 года в 22:46 в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение жительницы поселка Малая Даниловка о том, что около 07:00 ее 17-летняя дочь ушла из дома и не вернулась.
Вечером 21 мая сотрудник уголовного розыска Дергачевского отдела полиции вместе с волонтерами нашли девушки в городе Днепре. Как выяснилось, несовершеннолетняя находилась у своего знакомого.
В настоящее время полицейскими решается вопрос о привлечении к ответственности матери девушки за ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.