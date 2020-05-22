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22.05.2020  15:29   

Афера на 200 тысяч: чиновник незаконно положил в карман кругленькую сумму

На Харьковщине правоохранители разоблачили чиновника в завладении государственными средствами.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время досудебного расследования установлено, что субъект хозяйствования в декабре 2018 года, злоупотребляя своим служебным положением, отражал в первичных учетных документах фактически не выполненные работы и материалы.
 
Таким образом, должностное лицо завладело государственными средствами, которые были выделены на диспетчеризацию лифтов в жилых домах в поселке Солоницевка, Дергачевского района, Харьковской области.
 
22 мая 2020 года должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2, 3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
 
За совершение данных преступлений законом предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
В настоящее время продолжается проведение следственных действий, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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