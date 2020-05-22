Браконьеры под Харьковом в нерест наловили по $5о на сетку (ФОТО)

Харьковский рыбоохранный патруль поймал нарушителей, которые нанесли более 4,5 тыс. грн убытков.
20 мая 2020 Харьковским рыбоохранным патрулем выявлено несколько нарушений правил рыболовства. Оба инцидента произошли на Краснооскольском водохранилище возле с. Глушковка Купянского района Харьковской области. Задержаны граждане, которые осуществляли лов рыбы запрещенными орудиями лова, а именно тремя сетками из лески.
В сетях находилась такая рыба:
Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составила 9 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составляют 4 556 грн.
На виновных лиц оформлено протоколы об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства.
Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы просим безотлагательно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «Горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94 .
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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