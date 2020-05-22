Главная Новости Криминал и происшествия Возле сауны на Новой Баварии полиция остановила водителя, в крови которого алкоголя было в 11 раз больше нормы (ФОТО)
22.05.2020  09:20   

Возле сауны на Новой Баварии полиция остановила водителя, в крови которого алкоголя было в 11 раз больше нормы (ФОТО)

По словам эксперта здравоохранения, для того, чтобы алкометр показал 2,24 промилле, 80-килограммовый мужчина должен выпить 200 грамм водки или же 5-6 бутылок пива.


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21 мая, патрульные получили вызов на улицу Грузинскую.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили и остановили указанный автомобиль. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили в вождя признаки алкогольного опьянения.

Гражданин согласился в законном порядке пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", результат которого составил 2,24 промилле, что в 11 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.

Полицейские составили на водителя Renault соответствующие административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.

Всего за ночную смену патрульные обнаружили 8 водителей в нетрезвом состоянии.

 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  патруль, пьяный, харьков, задержание, алкоголь
 
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