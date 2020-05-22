Возле сауны на Новой Баварии полиция остановила водителя, в крови которого алкоголя было в 11 раз больше нормы (ФОТО)

По словам эксперта здравоохранения, для того, чтобы алкометр показал 2,24 промилле, 80-килограммовый мужчина должен выпить 200 грамм водки или же 5-6 бутылок пива.
21 мая, патрульные получили вызов на улицу Грузинскую.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили и остановили указанный автомобиль. Во время общения с водителем инспекторы обнаружили в вождя признаки алкогольного опьянения.
Гражданин согласился в законном порядке пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", результат которого составил 2,24 промилле, что в 11 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.
Полицейские составили на водителя Renault соответствующие административные материалы, которые в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.
Всего за ночную смену патрульные обнаружили 8 водителей в нетрезвом состоянии.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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