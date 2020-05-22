Главная Новости Криминал и происшествия В пригороде Харькова автоворы угнали грузовик у местных коммунальщиков
22.05.2020  08:28   

В пригороде Харькова автоворы угнали грузовик у местных коммунальщиков

Служебную машину угнали прямо из гаража, сломав замки на воротах.


фото угнанного авто

В Харьковской области разыскивают угнанный грузок. Как следует из сообщения Волчанского отдела полиции, неизвестные проникли на территорию Вильчанского комбината коммунальных предприятий, а из гаража уже уехали на служебной машине компании.

«По словам директора комбината, инцидент произошел в промежуток с 20:00 19 мая по 07:00 20 мая. Преступники сорвали навесной замок и пробрались в гараж», - отметили в полиции.

Приметы угнанного автомобиля: ГАЗ 3307 светлого цвета с госномером 352-95 ХА. При этом сзади номерного знака на машине нет, поврежден «стоп-сигнал» с левой стороны. В баке было приблизительно 40 литров дизтоплива.
Источник:   ГХ
 Тэги:  угон, авто, харьков, грузовик, полиция
 
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