В пригороде Харькова автоворы угнали грузовик у местных коммунальщиков

Служебную машину угнали прямо из гаража, сломав замки на воротах.
В Харьковской области разыскивают угнанный грузок. Как следует из сообщения Волчанского отдела полиции, неизвестные проникли на территорию Вильчанского комбината коммунальных предприятий, а из гаража уже уехали на служебной машине компании.
«По словам директора комбината, инцидент произошел в промежуток с 20:00 19 мая по 07:00 20 мая. Преступники сорвали навесной замок и пробрались в гараж», - отметили в полиции.
Сегодня ожидается новолуние, когда очень хорошо начинать новые дела.
В Харькове облака освободят к утру небо от своего присутствия, но днем опять ненадолго появятся, чтобы вечером снова пропасть. Без осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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