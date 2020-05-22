ЧП: Горит супермаркет на Салтовке (ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - пожар.
Горит «Чудо маркет» на проспекте Тракторостроителей, 164.
Пожарные на месте.
Гороскоп на 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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