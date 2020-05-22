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22.05.2020  00:39   

ЧП: Горит супермаркет на Салтовке (ВИДЕО)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

 Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - пожар.

Горит «Чудо маркет» на проспекте Тракторостроителей, 164.

Пожарные на месте.

Тэги:  пожар, горит супермаркет, харьков
 
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