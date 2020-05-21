21.05.2020 19:59

Труп с Академика Павлова: стало известно, кто это

Полицейские установили личность человека, тело которого обнаружили прохожие на лавочке несколько месяцев назад.



Труп с Академика Павлова: стало известно, кто это



Как ссообщант ГУ Нацполиции, 15 мая 2020 года в Московский отдел полиции поступило заявление от 22-летней харьковчанки о том, что ее 32-летний любовник 12 февраля ушел в магазин и домой не вернулся.

На вопрос полицейских, почему она заявила об этом событии только сейчас, женщина ответила, что все это время она самостоятельно вместе с родственниками и друзьями мужа пыталась его найти.

Заявительница надеялась, что сожитель в ближайшее время вернется. Также она уточнила, что мужчина может употреблять наркотики. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «пропаже лица без вести».

В заявлении женщина предоставила детальное описание одежды, в которой ее сожитель ушел из дома.

Оперуполномоченные Московского отдела полиции проверили информацию о выявлении в течение года неопознанных тел мужчин и выяснили, что с такими приметами и именно в такой одежде 14 февраля около 07:20 на лавочке возле подъезда дома на улице Академика Павлова прохожие нашли мужчину без признаков жизни.

На его руках эксперты обнаружили следы инъекций.

Причиной смерти стало отравление неизвестными веществами. Когда заявительница увидела фото этого человека, она сразу узнала своего сожителя. Полицейские сообщили женщине, что 10 апреля мужчину похоронили на территории 18 городского кладбища в Харькове.

Умерший имел двойное гражданство. Его мать сейчас живет в Латвии. Женщина выразила намерение провести эксгумацию тела сына, чтобы перевезти его в Латвию и там похоронить.