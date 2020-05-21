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21.05.2020  18:41   

Копы задержали криминальный тандем квартирных воров (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские разоблачили группу мужчин, которые занимались квартирными кражами в Харькове.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, оперативники Управления уголовного розыска и патрульные полицейские задержали злоумышленников 20 мая сразу после совершения ими преступления. Ранее они неоднократно были уличены полицией в совершении аналогичных имущественных преступлений.
 
В Управление уголовного розыска областного главка полиции поступила оперативная информация о том, что в Харькове двое мужчин могут быть причастны к совершению квартирных краж. В дома воры проникали, подбирая ключ к замку или с помощью отмычек.
 
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции разоблачили преступную деятельность двух харьковчан 38 и 41 лет. Так, 20 мая, злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на проспекте Науки. Из дома они похитили изделия из золота и около 100 тысяч гривен. После кражи мужчин задержали сотрудники полиции.
 
Установлено, что злоумышленники передвигались по городу на автомобиле «Hyundai». Во время осмотра указанного транспортного средства и их личных вещей были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.
 
Для разговоров между собой мужчины использовали альтернативные виды телефонной связи, в том числе Интернет соединения, а также различные абонентские номера и терминалы.
 
По факту их преступной деятельности следователем  Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова и области.
 
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, обчищали квартиры, харьков
 
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