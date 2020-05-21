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21.05.2020  17:44   

Малыш один остался на улице: мать привлекли к ответственности

Трехлетний мальчик босиком гулял в одиночестве во дворе возле дома по проспекту Победы.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 мая 2020 года около 18:00 39-летняя женщина увидела ребенка на улице и сообщила о происшествии в полицию Шевченковского района.
 
Заявительница указала, что босой мальчик в возрасте около двух лет находится без сопровождения взрослых.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники сектора ювенальной превенции Шевченковского отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи.
 
Полицейские в течение часа установили мать ребенка. 35-летняя женщина пояснила, что оставила мальчика дома со своей знакомой, и когда вернулась, никого не обнаружила.
 
Ребенок был доставлена в больницу, его состояние здоровья медики оценивают как стабильное.
 
Полицейские составили в отношении матери мальчика протокол по ч. 1 ст 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оставила ребенка одного, харьков
 
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