21.05.2020 17:44

Малыш один остался на улице: мать привлекли к ответственности

Трехлетний мальчик босиком гулял в одиночестве во дворе возле дома по проспекту Победы.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 мая 2020 года около 18:00 39-летняя женщина увидела ребенка на улице и сообщила о происшествии в полицию Шевченковского района.

Заявительница указала, что босой мальчик в возрасте около двух лет находится без сопровождения взрослых.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники сектора ювенальной превенции Шевченковского отдела полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Полицейские в течение часа установили мать ребенка. 35-летняя женщина пояснила, что оставила мальчика дома со своей знакомой, и когда вернулась, никого не обнаружила.

Ребенок был доставлена в больницу, его состояние здоровья медики оценивают как стабильное.

Полицейские составили в отношении матери мальчика протокол по ч. 1 ст 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.