21.05.2020 09:25

Под Харьковом полицейский пес задержал наркомана (ФОТО)

На посту полиции служебный пес указал на мужчину, который перевозил наркотики.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 20 мая на стационарном посту полиции "Песочин" патрульные остановили для проверки автомобиль Renault.

С согласия водителя к поиску запрещенных веществ привлекли служебную собаку, которая выявила подозрительного пассажира авто. В кармане гражданина нашли три свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.