Под Харьковом полицейский пес задержал наркомана (ФОТО)

На посту полиции служебный пес указал на мужчину, который перевозил наркотики.
По данным полиции, 20 мая на стационарном посту полиции "Песочин" патрульные остановили для проверки автомобиль Renault.
С согласия водителя к поиску запрещенных веществ привлекли служебную собаку, которая выявила подозрительного пассажира авто. В кармане гражданина нашли три свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.
Гороскоп на завтра, 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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