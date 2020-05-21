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21.05.2020  09:25   

Под Харьковом полицейский пес задержал наркомана (ФОТО)

На посту полиции служебный пес указал на мужчину, который перевозил наркотики.


://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 20 мая на стационарном посту полиции "Песочин" патрульные остановили для проверки автомобиль Renault.

С согласия водителя к поиску запрещенных веществ привлекли служебную собаку, которая выявила подозрительного пассажира авто. В кармане гражданина нашли три свертка с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Для проведения необходимых следственных действий на место вызвали следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пригород, конопля, марихуана
 
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