21.05.2020 09:01

Подрыв банкомата: полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов

По версии полиции, фигуранту помогали два подельника



://hk.npu.gov.ua

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении фигуранту дела о подрыве банкомата. Об этом сообщает пресс-служба "главка".

По информации ведомства, 6 сентября прошлого года в поселке Слобожанское злоумышленники подорвали находившийся внутри магазина банкомат. Тем не менее, завладеть деньгами ворам не удалось. В ходе следствия силовикам удалось задержать подозреваемого, им оказался 32-летний житель Мерефы, ему предъявлено подозрение по статьям 194 ("умышленное повреждение имущества"), 15 и 115 УК Украины ("покушение на кражу"). По версии полиции, фигуранту помогали два подельника, сейчас полиция собирает доказательства их причастности к преступлению.