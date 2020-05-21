Подрыв банкомата: полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов

По версии полиции, фигуранту помогали два подельника
В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении фигуранту дела о подрыве банкомата. Об этом сообщает пресс-служба "главка".
По информации ведомства, 6 сентября прошлого года в поселке Слобожанское злоумышленники подорвали находившийся внутри магазина банкомат. Тем не менее, завладеть деньгами ворам не удалось. В ходе следствия силовикам удалось задержать подозреваемого, им оказался 32-летний житель Мерефы, ему предъявлено подозрение по статьям 194 ("умышленное повреждение имущества"), 15 и 115 УК Украины ("покушение на кражу"). По версии полиции, фигуранту помогали два подельника, сейчас полиция собирает доказательства их причастности к преступлению.
Гороскоп на завтра, 21 мая 2020 года, говорит, что Ракам не стоит оставаться со своими проблемами один на один, а Козерогам пригодится самообладание.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажность:
давление:
ветер: