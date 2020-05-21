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21.05.2020  09:01   

Подрыв банкомата: полиция сообщила о подозрении одному из фигурантов

По версии полиции, фигуранту помогали два подельника


://hk.npu.gov.ua

В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении фигуранту дела о подрыве банкомата. Об этом сообщает пресс-служба "главка".

По информации ведомства, 6 сентября прошлого года в поселке Слобожанское злоумышленники подорвали находившийся внутри магазина банкомат. Тем не менее, завладеть деньгами ворам не удалось. В ходе следствия силовикам удалось задержать подозреваемого, им оказался 32-летний житель Мерефы, ему предъявлено подозрение по статьям 194 ("умышленное повреждение имущества"), 15 и 115 УК Украины ("покушение на кражу"). По версии полиции, фигуранту помогали два подельника, сейчас полиция собирает доказательства их причастности к преступлению.

Источник:   newsroom
 Тэги:  банкомат, полиция, харьков, подрыв
 
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