20.05.2020 19:30

Чиновница замешана в имущественной афере с превышением полномочий

Госслужащей сообщено о подозрении.



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Государственная регистраторша Красноградской райгосадминистрации незаконно зарегистрировала право собственности на имущество стоимостью почти 13 миллионов гривен.

Досудебным расследованием установлено, что 8 апреля 2019 служащий на основании ипотечного договора незаконно зарегистрировала переход права собственности на нежилое помещение на улице Донца-Захаржевского, несмотря на наложенный судом арест на это имущество.

Общая стоимость дома составляет 479 400 долларов США. Согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 8 апреля 2019 эта сумма эквивалентна почти 13 миллионам гривен.

19 мая 2020 государственному регистратору отдела государственной регистрации Красноградской районной государственной администрации сообщено о подозрении по ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления своими полномочиями субъектом государственной регистрации прав с целью получения неправомерной выгоды для другого лица, повлекшее тяжкие последствия.