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20.05.2020  19:30   

Чиновница замешана в имущественной афере с превышением полномочий

Госслужащей сообщено о подозрении.


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Государственная регистраторша Красноградской райгосадминистрации незаконно зарегистрировала право собственности на имущество стоимостью почти 13 миллионов гривен.
 
 Досудебным расследованием установлено, что 8 апреля 2019 служащий на основании ипотечного договора незаконно зарегистрировала переход права собственности на нежилое помещение на улице Донца-Захаржевского, несмотря на наложенный судом арест на это имущество.
 
 Общая стоимость дома составляет 479 400 долларов США.  Согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 8 апреля 2019 эта сумма эквивалентна почти 13 миллионам гривен.
 
19 мая 2020 государственному регистратору отдела государственной регистрации Красноградской районной государственной администрации сообщено о подозрении по ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления своими полномочиями субъектом государственной регистрации прав с  целью получения неправомерной выгоды для другого лица, повлекшее тяжкие последствия.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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