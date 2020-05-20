20.05.2020 18:28

Квартирный конфликт: скандальная схватка за жилье (ВИДЕО)

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства конфликта между гражданами из-за прав на владение недвижимостью.

Как сообщает ГУ Нацполиции 19 мая 2020 года около 19:00 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение от 65-летней женщины о том, что неизвестные пытаются проникнуть в ее квартиру в доме на проспекте Науки.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские установили, что мужчины, которые намеревались попасть в дом, представились арендаторами квартиры. При себе они имели соответствующий договор, заключенный с собственником жилья.

Как выяснилось, на основании свидетельства о приобретении недвижимого имущества с публичных торгов, с 27 марта 2020 года собственником квартиры является 33-летний мужчина. Заявительница, которая вызвала полицию, оказалась бывшей владелицей жилья. Женщина приобрела эту квартиру в кредит, а когда перестала его выплачивать, жилье было выставлено за долги на продажу.

22 апреля 2020 года новый собственник недвижимости обратился в полицию со всеми документами на жилье, поскольку после приобретения указанной квартиры на публичных торгах он обнаружил, что в ней обитает неизвестная женщина. Со слов мужа, она категорически отказалась покинуть жилище, аргументируя тем, что публичные торги, на основании которых человек приобрел квартиру, являются недействительными.

23 апреля 2020 года следователем Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает арест сроком на 3 месяца.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, выясняются все обстоятельства.