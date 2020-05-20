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20.05.2020  16:12   

Убийство на Светлой - задушил жену и чудом не взорвал подъезд (Обновлено)

Убийство на Светлой - подробности от полиции.


//t.me
Как сообщает ГУ Нацполиции, 63-летний мужчина убил свою жену на почве ревности. После содеянного он, пытаясь покончить жизнь самоубийством, открыл на кухне газ.
 
20 мая 2020 года около 11:40 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Светлой внезапно умерла женщина.
 
Через несколько минут поступил повторный вызов о том, что в указанной квартире произошло убийство. Звонил 40-летний сын потерпевшей.
 
На месте происшествия полицейские обнаружили тело 64-летней женщины со следами насильственной смерти - синяки и ссадины на шее.
 
Также в квартире находился ее 63-летний мужчина, который сообщил, что утром совершил убийство своей жены. После этого он пытался покончить жизнь самоубийством. Сначала пенсионер сделал попытку порезать вены на руках, а затем открыл газ.
 
Оперативники Московского отдела полиции задержали злоумышленника.
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
 
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
 
Как информируют соцсети, по поводу убийства на Светлой, соседи погибшей не на камеру рассказали, что женщина раньше работала в РАЙОНО, а потом где-то бухгалтером. Где работал муж не  известно, но в последнее время из-за карантина сидел дома из-за чего, как и у многих других, в семье были скандалы по причине отсутствия денег. Семью характеризуют хорошо. Все приветливые. Никогда бы не подумали, что у них может произойти подобная трагедия.
 
«Наверное какая-то очень сильная ссора была. Но мы же всего не знаем, какие проблемы там внутри семьи были.»
 
Напомним, сегодня, на ул. Светлой, 21 эвакуировали жителей дома из-за утечки газа. Оказалось, что в одной из квартир мужчина задушил свою жену и пытался покончить жизнь самоубийством, открыв газ.
 
Так как мама со вчерашнего вечера не выходила на связь, дети женщины приехали к ней в квартиру и, увидев тело, закрылись на балконе.
 
После чего  вызвали копов.
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