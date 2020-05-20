Убийство на Светлой - задушил жену и чудом не взорвал подъезд (Обновлено)

20.05.2020 16:12

Убийство на Светлой - подробности от полиции.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 63-летний мужчина убил свою жену на почве ревности. После содеянного он, пытаясь покончить жизнь самоубийством, открыл на кухне газ.

20 мая 2020 года около 11:40 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Светлой внезапно умерла женщина.

Через несколько минут поступил повторный вызов о том, что в указанной квартире произошло убийство. Звонил 40-летний сын потерпевшей.

На месте происшествия полицейские обнаружили тело 64-летней женщины со следами насильственной смерти - синяки и ссадины на шее.

Также в квартире находился ее 63-летний мужчина, который сообщил, что утром совершил убийство своей жены. После этого он пытался покончить жизнь самоубийством. Сначала пенсионер сделал попытку порезать вены на руках, а затем открыл газ.

Оперативники Московского отдела полиции задержали злоумышленника.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Как информируют соцсети, по поводу убийства на Светлой, соседи погибшей не на камеру рассказали, что женщина раньше работала в РАЙОНО, а потом где-то бухгалтером. Где работал муж не известно, но в последнее время из-за карантина сидел дома из-за чего, как и у многих других, в семье были скандалы по причине отсутствия денег. Семью характеризуют хорошо. Все приветливые. Никогда бы не подумали, что у них может произойти подобная трагедия.